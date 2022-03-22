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Кингсли Коман рассказал, почему решил покинуть «ПСЖ» в 2014 году

Кингсли Коман рассказал, почему решил покинуть «ПСЖ» в 2014 году
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Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман рассказал, что побудило его покинуть «Пари Сен-Жермен» в 2014 году.

«Дело было не в деньгах. Я хотел получать больше игрового времени, а в «ПСЖ» такой возможности не было. Я попросил отправить меня в аренду, но руководство парижан отказало, и после этого я принял решение об уходе. Сложность ситуации в «ПСЖ» заключается в том, что они хотят мгновенных результатов. А развивая молодых футболистов, быстрого результата не получишь. Нужно ждать три или четыре года. Возможно, у них просто нет терпения», — приводит слова Комана Canal+.

Напомним, в 2014 году Коман перешёл из «ПСЖ» в «Ювентус», а через год был арендован «Баварией». В 2017 году форвард заключил полноценный контракт с немецким клубом.

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