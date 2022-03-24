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Футболистка «Вероны» Мягкова назвала главные проблемы женского футбола в России

Футболистка «Вероны» Мягкова назвала главные проблемы женского футбола в России
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23-летняя российская футболистка итальянской «Вероны» Алина Мягкова выразила мнение о главных проблемах женского футбола в России.

«Основная проблема российского женского футбола в том, что мало академий. Всегда был только интернат «Чертаново» и всё.

Сейчас женский футбол начинает развиваться, открываются новые школы. Кажется, что у современных футболисток разные уровни — кто-то самоучка, кто-то поздно пришел в футбол, причины разные. Чтобы добраться до европейского уровня, нужно подождать хотя бы лет 10-15, когда подрастут девочки, которые сейчас пошли в академии «Локомотива», ЦСКА, «Зенита», «Чертанова» и других клубов. В этом году открылся набор в «Спартак» и «Динамо». Это точно принесёт свои плоды.

Думаю, что в новом сезоне «Локомотив» снова всё выиграет (в прошлом сезоне женский «Локо» выиграл чемпионство, Кубок и Суперкубок — прим. ред.), команда — топ!» — сказала Мягкова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

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