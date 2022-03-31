Колосков — о русском языке в ФИФА: приятный сюрприз! Это достижение для России
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал утверждение русского языка официальным в ФИФА.
«Это достижение для России. У меня нет сомнений. Я, честно говоря, не верил в такой исход. Это стало для меня приятным сюрпризом! Много лет там существовало лишь четыре официальных языка: английский, французский, испанский и немецкий.
Сейчас включили российский, причём при всём давлении, которое оказывается на нас и на другие федерации. ФИФА продемонстрировала объективность. Для этого нужно обладать большим мужеством! От всей души поздравляю Инфантино и его команду с таким решением!» — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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Новость по темеРусский язык стал одним из шести официальных языков ФИФА
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