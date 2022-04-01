«Пари Сен-Жермен» определился с заменой Месси, если аргентинец уйдёт из клуба

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру во французском «Пари Сен-Жермен», сообщает AS.
По информации источника, парижане видят в египтянине замену форварду Лионелю Месси, который летом может покинуть «ПСЖ». Руководство французского клуба всерьёз думает о подписании Салаха.
Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года, куда перешёл из «Ромы» за € 42 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Салах принял участие в 27 матчах, в которых забил 20 голов и отдал 10 результативных передач. В восьми матчах Лиги чемпионов египтянин забил восемь мячей.
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