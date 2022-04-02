Юлиан Нагельсман высказался о будущем футбола

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился мнением о будущем футбола.



«Мы можем лишь в теории предполагать, как именно изменится футбол. В физическом плане игроки сейчас достигли максимального уровня. Не думаю, что они смогут сделать большее в ближайшее время. А в когнитивной области есть потенциал для развития. Восприятие пространств, предварительная ориентация в игровых ситуациях. Скорость принятия решений. Над этим ещё можно поработать.



Важно придавать этому большее значение, потому что футбол стал меняться быстрее, развитие продолжается. Команды стали вносить корректировки по ходу игры. Они не придерживаются одной и той же схемы. Именно это требует высокой скорости принятия решений. Не ожидаю, что с точки зрения тактики будет какая-то революция, но идеи и корректировки будут всегда», — приводит слова Нагельсмана Bild.

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