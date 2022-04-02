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«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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Литвинов рассказал, как погода повлияла на игру «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Литвинов рассказал, как погода повлияла на игру «Спартака» в матче с «Локомотивом»
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в перерыве матча 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» рассказал о том, как состояние поля повлияло на игру. Матч начался с часовой задержкой из-за снегопада.

После первого тайма счёт в матче не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак».

«Что изменила погода? Контролировать мяч низом тяжело, поле не позволяет этого делать. Поэтому пытаешься сыграть попроще, это меняет картину игры. Самое главное сейчас — не терять концентрацию, игра будет до ошибки, до одного гола», — сказал Литвинов в эфире «Матч ТВ».

Главным судьёй матча был назначен Сергей Карасёв, его помощниками — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром стал Антон Фролов. Главным судьёй VAR стал Павел Шадыханов, его ассистентом — Алексей Лунёв.

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