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«Мы уже точно выбыли из чемпионской гонки». Аллегри про поражение от «Интера»

«Мы уже точно выбыли из чемпионской гонки». Аллегри про поражение от «Интера»
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Интера» в матче 31-го тура Серии А 0:1.

«Мы создали много моментов, били по воротам, и это поражение — настоящий позор. Мы очень хорошо играли в пас, особенно около штрафной площади соперника. Рабьо, которого все критиковали, сегодня сыграл хороший матч.

Мы уже точно выбыли из чемпионской гонки, теперь нам следует набрать как можно больше очков, чтобы финишировать четвёртыми и как можно лучше подготовиться к следующему сезону, тем более у нас есть все условия для этого. Нужно побеждать в каждой из оставшихся семи игр. Потому что «Рома» отстаёт от нас всего на пять очков. Надо прибавлять, но мы уже на правильном пути."

Кто претендент на скудетто? Я всегда считал «Интер» фаворитом и сейчас у них хороший график. Если бы они проиграли нам, то всё бы изменилось, но эта победа дала им больше уверенности", — приводит слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.

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