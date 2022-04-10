Чимаев победил Бёрнса, Ян считает, что его обокрали. Главное к утру

Российский боец Пётр Ян считает, что победил американца Алджэмейна Стерлинга, шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил бразильца Гилберта Бёрнса, турецкий полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи достиг ещё одного рекорда. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Вы меня обокрали. Я выиграл три раунда». Пётр Ян — судьям после поражения от Стерлинга.

2. Хамзат Чимаев победил Гилберта Бёрнса на турнире UFC 273.

3. Языджи повторил рекорд чемпионата России, установленный Жо.

4. Алджэмейн Стерлинг победил Петра Яна раздельным решением судей на турнире UFC 273.

5. Олейник в первом раунде удушающим приёмом победил Вандераа на турнире UFC 273.

6. «ПСЖ» разгромил «Клермон» — 6:1. У Мбаппе и Неймара — хет-трики, Месси отдал 3 паса.

7. Панарин вышел на 15-е место среди россиян по количеству результативных передач в НХЛ.

8. Криштиану Роналду опубликовал пост с извинениями перед фанатом, которому разбил телефон.

9. Александр Овечкин ответил на вопрос о своих целях на остаток сезона.

10. Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.