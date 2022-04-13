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Фернандиньо: надеюсь, «Манчестер Сити» снова сможет выйти в финал

Фернандиньо: надеюсь, «Манчестер Сити» снова сможет выйти в финал
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

«Будет сложно, это все же четвертьфинал. Соперник очень хорошо защищается, все отходят за линию мяча. На их поле все будет по-другому. Мы должны создавать моменты и быть готовыми к серьезному испытанию.

Поражение в прошлогоднем финале задело всех. Со временем мы стали гордиться выходом в финал и особенно нашей игрой в прошлом сезоне. Сейчас у «Манчестер Сити» есть новый шанс.

Мы перезапустили этот сезон. Начало сезона получилось не из лучших, но мы сумели вернуться на пик формы. Надеюсь, мы снова сможем выйти в финал», – цитирует Фернандиньо пресс-служба УЕФА.

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