Аллегри ответил на вопрос о своём будущем в «Ювентусе» на фоне требований об увольнении

54-летний итальянский специалист Массимилиано Аллегри, возглавляющий «Ювентус», выразил мнение о своём будущем в клубе после победы в ответной игре полуфинала Кубка Италии над «Фиорентиной» (2:0, 3:0 общ.) и проходе в финал, где им будет противостоять «Интер».

«Останусь ли я тренером «Ювентуса» на следующий сезон? На следующие три! Мы всегда должны бросать вызов, чтобы побеждать. Что меня больше всего разочаровывает, так это поражение «Интеру» в очной встрече в чемпионате Италии, потому что именно этот результат предопределил исход турнира.

Вполне естественно, что, когда мы не побеждаем, мы разочаровываемся. Меня раздражает, что за пять туров до конца чемпионата «Ювентус» не участвует в гонке за титул. Это может стать мотивацией на следующий сезон, мы можем извлечь уроки из этого опыта, а также понять, что в футболе и в жизни нельзя всегда побеждать», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, контракт Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Однако болельщики туринцев на фоне результатов команды в нынешнем сезоне недавно выступили с призывом расстаться со специалистом.