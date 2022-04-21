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Веа: Салах и Мане не должны быть одержимы «Золотым мячом»

Веа: Салах и Мане не должны быть одержимы «Золотым мячом»
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Экс-нападающий «ПСЖ» и обладатель «Золотого мяча» Джордж Веа высказался о том, что нападающие «Ливерпуля» Садио Мане и Мохамед Салах не должны концентрироваться на получении награды, как на единственной цели в карьере.

«Они не должны зацикливаться на «Золотом мяче», а должны сосредоточиться на своей игре и стараться совершенствоваться.

Салах и Мане не должны оказывать на себя ненужного давления. Я всегда упорно трудился, чтобы вытащить свою семью из бедности, именно за это я был награждён Золотым мячом», — приводит слова Веа Goal.

«Ливерпуль» расположился на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 76 очков в 32 турах. Возглавляет таблицу АПЛ «Манчестер Сити», у которого в активе на один балл больше.

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