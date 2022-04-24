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Лионель Месси выиграл первый трофей на клубном уровне не с «Барселоной»

Лионель Месси выиграл первый трофей на клубном уровне не с «Барселоной»
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«Пари Сен-Жермен» в рамках 34-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 сыграл вничью с «Лансом» (1:1), что позволило команде из Парижа одержать досрочную победу в чемпионате Франции.

Отметим, что для нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси это первый чемпионский титул не с каталонской «Барселоной». В составе сине-гранатовых аргентинец выиграл 35 трофеев.

Напомним, Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский нападающий принял участие в 22 матчах чемпионата Франции, в которых забил четыре гола и отдал 13 результативных передач.

«Пари Сен-Жермен» в 10-й раз в своей истории стал чемпионом Франции. «ПСЖ» сравнялся с «Сент-Этьеном» по количеству титулов в Лиге 1. Парижский клуб является самым титулованным во Франции. Помимо чемпионских титулов, в коллекции «ПСЖ» 14 Кубков Франции и девять Кубков французской лиги.

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