Черчесова облили шампанским на послематчевом интервью после чемпионства «Ференцвароша»

Вчера, 24 апреля, «Ференцварош», которым руководит российский главный тренер Станислав Черчесов, принимал в рамках 29-го тура чемпионата Венгрии сезона-2021/2022 «Уйпешт». Хозяева одержали победу — 2:1.

Черчесов давал послематчевое интервью, во время которого его футболисты облили его шампанским. Такой стиль празднования чемпионства стал для «Ференцвароша» традицией: ранее подобную процедуру проходил бывший главный тренер команды Сергей Ребров.



Благодаря победе в матче с «Уйпештом» команда Черчесова набрала 62 очка после 29 туров. У ближайшего преследователя – «Кишварды» — 49 очков. Поскольку в венгерском первенстве 33 тура, у «Кишварды» нет математических шансов догнать «Ференцварош». Команда Станислава Черчесова досрочно стала чемпионом Венгрии.