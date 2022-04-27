Салихова — о судействе в РПЛ: дальше что? Больше треша и фарса?
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение клуба не обращаться в ЭСК РФС из-за работы бригады судей во главе с Виталием Мешковым в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3).
«Уже признаны ошибки в пользу соперников в 21-м, 22-м и 23-м турах. Ну, признают в 26-м и так далее до 30-го. Дальше что? Больше треша и фарса? Вилков же ясно объяснил философию судейства в наших матчах, когда сказал, что это «карма». Сколько он лично тогда отнял очков у команды. Думаете, он один такой, а у других светлые помыслы?! Не удивлюсь, если на Кубок нам снова поставят Иванова и Мешкова, раз они наши кармические судьи», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».
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