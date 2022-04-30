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«Стабильность — признак мастерства». Почётный президент РФС — о чемпионстве «Зенита»

«Стабильность — признак мастерства». Почётный президент РФС — о чемпионстве «Зенита»
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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о победе «Зенита» в чемпионате России.

«Стабильность — признак мастерства. А в этом чемпионате кое-какая интрига была, хотя все предполагали, что «Зенит» — явный фаворит. Но до зимнего перерыва у петербуржцев была конкуренция в лице «Динамо». ЦСКА усилился очень здорово. Когда увидел, что «Динамо» практически полностью развалилось, близко не было осенней игры, предположил, что 27-й тур будет последним.

Всё заслуженно. В «Зените» играют лучшие футболисты чемпионата России, клуб является передовым в организации. Есть чёткое понимание того, кто и чем должен заниматься. К сожалению, у многих клубов такого единства и чёткости в управлении нет.

Для того чтобы другие клубы подтянулись, нужны условия: чтобы ведущие команды укомплектовались более качественно, в клубах была чёткость в организации. Ну и умение тренеров удерживать спортивную форму футболистов в течение всего сезона», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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