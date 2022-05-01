Два пенальти и гол после просмотра VAR — в видеообзоре матча «Спартак» — «Крылья Советов»

Сегодня, 1 мая, «Спартак» встречался с «Крыльями Советов» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

«Крылья Советов» открыли счёт на 30-й минуте матча — Юрий Горшков реализовал пенальти, который был назначен после просмотра VAR. Красно-белые сравняли счёт на 61-й минуте матча — нападающий Александр Соболев ответил своим реализованным пенальти. Победный гол «Спартака» был забит на 83-й минуте матча — Александр Соболев оформил дубль. Арбитру вновь пришлось прибегнуть к помощи VAR, чтобы понять, пересёк ли мяч линию ворот.

«Крылья Советов» набрали 38 очков в 26 встречах и занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (34) — на девятом месте.