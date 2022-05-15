Тренер «Зенита» — о стычке с Ваноли: это эмоции. Пенальти в ворота «Спартака» был, 100%

Ассистент главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра дал комментарий после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1). Напомним, в ходе одного из спорных эпизодов у Оливейры произошла стычка с главным тренером команды-соперника Паоло Ваноли.

«Что произошло на скамейке запасных? Были эмоции и у меня, и у Ваноли. Конечно, пенальти в ворота «Спартака» был. 100 процентов», — приводит слова Оливейры «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 15 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встречался с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Сине-бело-голубые сравняли счёт на 90+3-й минуте с пенальти.



Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).