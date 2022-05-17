Тренер «Айнтрахта»: «Рейнджерс» — это что-то среднее между «Вест Хэмом» и «Барселоной»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы УЕФА с «Рейнджерс».
«Думаю, мы очень хорошо подготовились к этому финалу. Последняя тренировка прошла хорошо, с отличными эмоциями. Все сосредоточены на финальной игре. И «Рейнджерс», и «Айнтрахт» — команды, которые играют с большой страстью и серьёзной поддержкой. Вся Европа будет наслаждаться этой встречей. Неважно, кто фаворит. Обе команды заслужили право выступить в финале Лиги Европы.
«Рейнджерс» — это что-то среднее между «Вест Хэм Юнайтед» и «Барселоной». Заметно влияние нидерландского тренера — он любит хороший футбол. Но у него есть также определённый британский менталитет», — приводит слова Гласнера AS.
Финал Лиги Европы УЕФА «Айнтрахт» — «Рейнджерс» состоится завтра, 18 мая, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск.
- 17 мая 2022
-
23:47
-
23:39
-
23:30
-
22:59
-
22:59
-
22:51
-
22:42
-
22:25
-
22:11
-
21:56
-
21:49
-
21:38
-
21:28
-
21:23
-
20:54
-
20:52
-
20:40
-
20:21
-
20:16
-
20:14
-
19:57
-
19:55
-
19:48
-
19:30
-
19:29
-
19:21
-
19:06
-
18:46
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:17
-
18:17
-
18:15
-
18:07