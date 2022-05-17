Тренер «Айнтрахта»: «Рейнджерс» — это что-то среднее между «Вест Хэмом» и «Барселоной»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы УЕФА с «Рейнджерс».



«Думаю, мы очень хорошо подготовились к этому финалу. Последняя тренировка прошла хорошо, с отличными эмоциями. Все сосредоточены на финальной игре. И «Рейнджерс», и «Айнтрахт» — команды, которые играют с большой страстью и серьёзной поддержкой. Вся Европа будет наслаждаться этой встречей. Неважно, кто фаворит. Обе команды заслужили право выступить в финале Лиги Европы.



«Рейнджерс» — это что-то среднее между «Вест Хэм Юнайтед» и «Барселоной». Заметно влияние нидерландского тренера — он любит хороший футбол. Но у него есть также определённый британский менталитет», — приводит слова Гласнера AS.

Финал Лиги Европы УЕФА «Айнтрахт» — «Рейнджерс» состоится завтра, 18 мая, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск.