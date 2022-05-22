Игорь Осинькин подвёл итоги сезона для «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги сезона для самарской команды после поражения в матче 30-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

«В первом тайме можно сказать, что игра нам удалась. Было много моментов. Но всё же мы могли быть лучше. На ход матча повлиял забитый стандарт. После этого гола нам было сложно вскрыть эту эшелонированную оборону. Моментов мы создали много. Даже слишком много. Больше, чем соперник. Мы отдали все силы этой игре, борьбе. Самое дорогое – это как болельщики оценили игру. Да, поражение, но они оценили игру, сезон.

Спасибо им за поддержку, которая была в течение всего сезона. Спасибо руководству команды, лично Дмитрию Азарову – губернатору Самарской области. Он всегда был рядом, был на связи. Он был рядом и в трудные минуты, и когда мы побеждали. То, как радовались болельщики, благодарность всем, кто причастен к этому сезону. Хочу ещё сказать спасибо всем работникам этого стадиона за то, как они подготовились к этой игре. Всё было на самом высшем уровне. У нас есть современная арена, но эта – намоленная. Она сослужит службу самарскому футболу», — приводит слова Осинькина официальный сайт «Крыльев Советов».