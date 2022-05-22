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В агентстве Матео Кассьерры ответили на вопрос о будущем игрока в «Сочи»

В агентстве Матео Кассьерры ответили на вопрос о будущем игрока в «Сочи»
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Николас Петропулос, представитель агентства Alfa management, работающего с нападающим «Сочи» Матео Кассьеррой, высказался о будущем футболиста.

«На данный момент Матео уходит в отпуск. Многие клубы консультировались с моим агентством по поводу Кассьерры, но никаких официальных предложений не было.

Игроку комфортно в «Сочи», но мы рассмотрим все возможности по поводу его будущего», — сказал Петропулос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Кассьерра стал футболистом «Сочи» летом прошлого года, перейдя из португальского «Белененсеша» за € 1,2 млн. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.

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