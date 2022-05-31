Винисиус Жуниор — лучший молодой игрок Лиги чемпионов сезона-2021/2022

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона-2021/2022, информирует официальный сайт УЕФА.

21-летний бразилец в завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов провёл 13 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Примечательно, что именно единственный гол Винисиуса решил судьбу финального матча турнира.

Среднестатистическая дистанция, которую Винисиус Жуниор преодовлевал за один матч, составляет 10,24 километра. Самая высокая скорость, которую развил Бензема в завершившемся розыгрыше ЛЧ – 35,4 км/ч.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный гол в составе «Королевского клуба» забил Винисиус Жуниор.

Ранее стало известно, что другой нападающий «Реала» Карим Бензема был признан лучшим игроком завершившегося розыгрыша Лиги чемпионов.