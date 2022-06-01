Кьеллини поделился эмоциями перед заключительной игрой за сборную Италии

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился эмоциями перед заключительной игрой за национальную команду.
«Я мечтал об этой футболке. Я боролся за неё и выигрывал в ней. Я люблю всё, что с ней связано. Я всегда верил в эту футболку. Я так многому научился у этой формы. Я плакал из-за неё и посвящал ей каждую свою мысль. Теперь пришёл момент надеть её в последний раз. Это будет уникальное ощущение, как и в первый раз. Это ощущение всегда будет со мной», — написал Кьеллини в своих соцсетях.
Сегодня, 1 июня, состоится матч Межконтинентальных чемпионов «Финалиссима», в котором сыграют сборная Италии и сборная Аргентины. Этот матч станет 117-м и последним для Джорджо Кьеллини за сборную Италии. В национальной команде он дебютировал в 2004 году.
- 1 июня 2022
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