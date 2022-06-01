Милан Шкриньяр заявил, что останется в «Интере»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр рассказал о своём будущем в итальянском клубе.
«Моё профессиональное будущее связано с «Интером», у меня действует контракт. В ближайшее время всё останется на своих местах. Слухи о моём уходе появляются каждые полгода, в этом нет ничего особенного», — цитирует игрока Pravda.
27-летний Шкриньяр стал футболистом «Интера» в 2017 году. В нынешнем сезоне словацкий защитник в 47 матчах во всех турнирах стал автором четырёх голов. Соглашение между Шкриньяром и «Интером» истекает в конце следующего сезона. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 60 млн.
Видеообзор матча. Финал Кубка Италии по футболу, сезон-2021/2022. «Интер» обыгрывает «Ювентус» и становится обладателем трофея:
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