Роналду начнёт матч Лиги наций Испания — Португалия на скамейке запасных
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Сегодня, 2 июня, состоится матч первого тура Лиги наций в рамках группы А2 между Португалией и Испанией. Команды будут играть на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Команды огласили стартовые составы на матч.
Испания: Симон, Аспиликуэта, Льоренте, Пау Торрес, Альба, Бускетс, Солер, Гави, Ферран Торрес, Сарабия, Мората.
Португалия: Кошта, Геррейру, Данилу, Пепе, Канселу, Отавиу, Моутинью, Фернандеш, Б. Силва, Леау, А. Силва.
Нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду начнёт матч на скамейке запасных.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Испанией и Португалией играют Чехия и Швейцария.
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