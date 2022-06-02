Роналду начнёт матч Лиги наций Испания — Португалия на скамейке запасных

Сегодня, 2 июня, состоится матч первого тура Лиги наций в рамках группы А2 между Португалией и Испанией. Команды будут играть на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч.

Испания: Симон, Аспиликуэта, Льоренте, Пау Торрес, Альба, Бускетс, Солер, Гави, Ферран Торрес, Сарабия, Мората.



Португалия: Кошта, Геррейру, Данилу, Пепе, Канселу, Отавиу, Моутинью, Фернандеш, Б. Силва, Леау, А. Силва.

Нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду начнёт матч на скамейке запасных.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Испанией и Португалией играют Чехия и Швейцария.