Мбаппе составил список из 14 человек, которые должны покинуть «ПСЖ». В него попал Неймар

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе составил список из 14 человек, которые должны покинуть клуб, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, в список вошли Маурисио Почеттино, Неймар, Мауро Икарди, Юлиан Дракслер, Тило Керер, Леандро Паредес, Андер Эррера, Лейвипен Курзава, Данилу Перейра, Пабло Сарабия, Хуан Бернат, Идрисса Гуйе, Колин Дагба и Серхио Рико.

Ранее сообщалось, что Мбаппе был близок к переходу в «Реал», но в итоге форвард продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. По неофициальным данным, зарплата француза в клубе по новому контракту составит € 93 млн, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

В прошлом сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 39 голов и сделал 26 результативных передач.