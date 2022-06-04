«ПСЖ» намерен продать более шести игроков. В клубе хотят сделать ставку на французов

«Пари Сен-Жермен» нашёл нового спортивного директора, сообщает в соцсетях журналист Адриен Гренье.



По информации источника, им стал экс спортивный директор «Монако» Луиш Кампуш. Стороны заключили соглашение на три года. Отмечается, что новый функционер хочет подписать пять новых футболистов, с двумя из которых он уже достиг устной договорённости. Кампуш хочет видеть в составе «ПСЖ» больше французов.



Также новый спортивный директор намерен расстаться с несколькими игроками парижского клуба. Среди них – защитник Лейвин Курзава, полузащитники Андер Эррера, Идрисса Гейе, Жоржиньо Вейналдум и Леандро Паредес, а также нападающий Мауро Икарди.



По итогам сезона-2021/2022 «ПСЖ» стал победителем чемпионата Франции. В розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА французский клуб вылетел из турнира на стадии 1/8 плей-офф, уступив по сумме двух матчей мадридскому «Реалу».

Новость по теме «ПСЖ» рассматривает Моуринью в качестве нового главного тренера команды