Петраков прокомментировал победу сборной Украины в матче с Ирландией в Лиге наций

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу команды в матче второго тура Лиги наций с национальной командой Ирландии (1:0).

«Сегодня играли молодые ребята. Мы с тренерским штабом доверили им этот матч. Они победили. Ошибки разберём, но результатом, игрой и самоотдачей ребят я доволен. Можно ли говорить, что сегодня играл второй состав сборной Украины? В национальной команде не может быть первого или второго состава. Априори не может быть! Сегодня на поле вышли те футболисты, которые играли меньше других. У нас в команде есть хорошая конкуренция, а первого или второго состава у нас нет», — приводит слова Петракова Sport.ua.

Помимо Ирландии и Украины, в Лиге В группе 1 выступают национальные команды Армении и Шотландии.