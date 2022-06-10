«ПСЖ» рассмотрит продажу Неймара в летнее трансферное окно

Французский «ПСЖ» не исключает уход нападающего Неймара и рассмотрит предложения о его переходе в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, в клубе также понимают, что уход футболистов, зарабатывающих в команде меньше Неймара, будет легче.

Напомним, 30-летний Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Этот трансфер продолжает оставаться рекордным по сумме для мирового футбола. Его контракт с парижанами рассчитан до 2025 года. В минувшем сезоне-2021/2022 в 22 матчах французской Лиги 1 нападающий забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

Теннисист Новак Джокович набивает мяч вместе с футболистами «ПСЖ» Неймаром и Марко Верратти. Видео: