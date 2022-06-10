«Уже не смешно. Идёт демотивация игроков «Спартака». Радимов — о словах Заремы про «Зенит»

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на высказывания Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая в ироничной форме предложила отдать «Зениту» Суперкубок России на вечное хранение.
«Она просто понимает, что «Спартак» намного слабее «Зенита», выиграть невозможно. Поэтому заранее стелет соломку для своих футболистов. К сожалению, это не по-спортивному — всё решается на поле. Она понимает, что на поле «Зенит» гораздо сильнее, поэтому «Спартаку» в этой истории легче бойкотировать матч, чем проиграть. Точно так же, как и десятое место списывается на то, что во всём виноваты судьи, и команда не досчиталась очков. Это уже переходит все границы.
Тут даже уже не смешно — смешно было изначально. Просто идёт демотивация футболистов «Спартака», потому что они прекрасно знают, что если проиграют матч, то могут спокойно свалить всё на судей, на ветер, на не тот стадион — вместо того, чтобы выйти и играть. Непризнание своих ошибок связано с трусостью. «Спартак» боится в очередной раз проиграть «Зениту», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 10 июня 2022
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