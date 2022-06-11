Дмитрий Парфёнов сменил Дениса Бояринцева на посту главного тренера «Родины»
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Дмитрий Парфёнов стал главным тренером московской «Родины». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. На этом посту 47-летний специалист сменил Дениса Бояринцева.
«В штаб Парфёнова войдут Владимир Бесчастных и Юрий Ковтун. Павленко и Зуев с большой долей вероятности тоже останутся в штабе», — добавил источник «Чемпионата».
Напомним, Парфёнов ранее возглавлял «Тосно», ивановский «Текстильщик», «Урал» и тульский «Арсенал», а также тренировал юношескую сборную России. Бояринцев с прошлого года занимал пост главного тренера московской «Родины».
По итогам сезона-2021/2022 московская «Родина» заняла первое место в группе А ФНЛ-2 и получила право выступить в Футбольной национальной лиге в следующем сезоне.
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