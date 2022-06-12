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Д. Комбаров — о проведении Суперкубка в Петербурге: это несправедливо и бесчестно

Д. Комбаров — о проведении Суперкубка в Петербурге: это несправедливо и бесчестно
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Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров раскритиковал решение РФС провести матч за Суперкубок России – 2022 в Санкт-Петербурге. Напомним, в игре за трофей красно-белым предстоит встретиться с «Зенитом».

«Рисков особых нет. Их никто не исключит. Вопрос в том, что меньше людей придёт из-за этого, будет меньше антуража и перформанса со стороны болельщиков. Но «Спартак» поступает правильно. Почему они должны проводить такую серьёзную игру в гостях? Это же несправедливо и бесчестно», — приводит слова Дмитрия Комбарова «РБК-Спорт».

Ранее бюро исполкома РФС приняло решение о проведении первого матча сезона-2022/2023. Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена». Позже представители московского клуба стали намекать на возможный бойкот матча.

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