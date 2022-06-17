Де Шильо продлил контракт с «Ювентусом»

Защитник Маттиа Де Шильо продлил соглашение с «Ювентусом», сообщает пресс-служба туринского клуба. Новый контракт с 29-летним итальянцем рассчитан до 30 июня 2025 года.



Ранее появилась информация, что Маттиа пришлось пойти на сокращение зарплаты для подписания нового контракта с командой. 29-летний итальянский футболист будет зарабатывать € 1,7 млн в год. Предыдущее соглашение между сторонами действовало до окончания сезона-2021/2022.



Де Шильо перешёл в «Ювентус» из «Милана» в 2017 году. В 91 матче за туринцев защитник забил два гола и отдал четыре результативные передачи.



С 2013 года Де Шильо привлекается в сборную Италии (40 матчей).

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