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Гончаренко — о возможном возвращении Влашича в РПЛ: это топ-игрок, никаких сомнений

Гончаренко — о возможном возвращении Влашича в РПЛ: это топ-игрок, никаких сомнений
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Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о возможном возвращении полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Николы Влашича в РПЛ.

«Английская лига, конечно, очень тяжёлая, она требует время на то, чтобы перестроиться. Думаю, что Никола полностью к ней готов и физически, и ментально. Здесь вопрос в том, как тренер его видит, как его лучше использовать, и наверняка те люди, которые играют, на данный момент, может быть, лучше подходят под АПЛ. Что касается Николы, то его нужно правильно использовать, к нему надо найти подход. Чтобы он проявлял свои лучшие качества, он должен быть счастлив, должен чувствовать доверие, чувствовать, что он лидер. Только в этом случае он будет летать по полю и показывать себя во всей красе.

Надеюсь, что Никола всё-таки найдёт себя. Может быть, не в «Вест Хэме», может быть, в какой-то другой команде. Подходит он или нет ЦСКА, тут ничего сказать не могу. Я знаю пожелания Николы, где он хочет играть, поэтому советы давать я не буду. Надеюсь, что мы увидим того Влашича, который был в РПЛ. То, что это топ-игрок, нет никаких сомнений», – приводит слова Виктора Гончаренко Metararings.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» готов отдать Влашича в аренду.

Самые яркие покеры в АПЛ.

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