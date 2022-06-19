Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА хочет облегчить правила по участию трансгендеров в турнирах по женскому футболу

ФИФА хочет облегчить правила по участию трансгендеров в турнирах по женскому футболу
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) разработала проект по модернизации женского футбола.

Как сообщает Daily Mail, проект направлен на облегчение участия трансгендерных женщин в женском футболе. Отмечается, что ФИФА планирует снять порог тестостерона для трансгендеров и разрешить им участвовать в соревнованиях в соответствии с их самоидентификацией. В данный момент ведутся консультации насчёт доработки и принятия реформы.

При этом сообщается, что трансгендерную женщину могут не допустить до участия в соревнованиях, если она сохранила какое-то конкурентное преимущество. Для каждого конкретного случая будет собираться комиссия с экспертами в области медицины, психологии, права и прав человека.

Новость по теме
Капитан женской команды «Локомотива» родила в день победы в Суперкубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022