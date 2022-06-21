«Боруссия Д» предложила € 33 млн за Аллера, «Аякс» требует больше
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Дортмундская «Боруссия» предложила € 33 млн за нападающего «Аякса» Себастьена Аллера, но амстердамский клуб хочет выручить за своего футболиста большую сумму. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, у немецкой команды нет проблем в личных переговорах с 27-летним футболистом, сейчас «Боруссии» осталось лишь договориться о сумме выкупа с «Аяксом».
Аллер стал игроком амстердамцев в январе 2021 года, перейдя из «Вест Хэма» за € 22,5 млн. В 65 матчах за клуб ивуарийский футболист французского происхождения забил 47 голов и отдал 16 результативных передач. Соглашение между Аллером и «Аяксом» истекает в 2025 году.
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видео:
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