«Игрок с особыми качествами». Технический директор «Арсенала» – о трансфере Виейры

Технический директор лондонского «Арсенала» Эду Гаспар прокомментировал приобретение 22-летнего португальского полузащитника Фабиу Виейры.
«Мы должны выходить на рынок за интересными игроками с нужным возрастом, с правильными отношением и менталитетом. Мы хотим, чтобы у «Арсенала» был молодой состав с большим будущим – в этом наша идея, о чëм я говорил и прошлым летом. Мы хотим дать ребятам возможность играть вместе два, три, а то и пять-шесть сезонов. Это лето – просто следствие того, над чем мы много работали, пытаясь найти лучших футболистов. Фабиу – хороший пример, игрок с особыми качествами, который отлично владеет мячом в финальной трети поля. Мы давно подготовились к этому трансферу», – цитирует Эду Гаспара официальный сайт «Арсенала».
Фабиу Виейра – воспитанник «Порту», дебютировавший в первой команде в июне 2020 года. С того момента он провёл за «драконов» 76 матчей, забил 10 голов и оформил 18 результативных передач. В «Арсенале» Виейра будет выступать под 21-м номером.
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