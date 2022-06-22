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В тренерский штаб Йокановича в «Динамо» вошли два новых специалиста

В тренерский штаб Йокановича в «Динамо» вошли два новых специалиста
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Рафаэль Кристобаль и Саша Филипович вошли в тренерский штаб Славиши Йокановича в московском «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

49-летний Кристобаль ранее помогал Йокановичу в «Фулхэме», «Шеффилд Юнайтед» и «Аль-Гарафе». До этого он несколько сезонов проработал в клубах испанской Ла Лиги «Леванте», «Вальядолид» и «Лас-Пальмас».

40-летний Филипович впервые вошёл в тренерский штаб Йокановича. Ранее сербский специалист работал в клубе «Младость» (Нови-Сад), который по итогам прошлого сезона впервые в истории вышел в сербскую Суперлигу.

Напомним, о назначении Йокановича стало известно 17 июня. Он занял вакантную должность после ухода немецкого специалиста Сандро Шварца.

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