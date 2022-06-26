«Сочи» подписал контракт с хавбеком Кириллом Ушатовым на три года

Полузащитник Кирилл Ушатов подписал трёхлетний контракт с «Сочи». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В подписании Ушатова был заинтересован лично главный тренер команды Вадим Гаранин. Ушатов подписал контракт ещё до субботней игры с «Зенитом», в которой полузащитник принял участие.

В минувшем сезоне Ушатов выступал за «Тверь». Футболист принял участие в 26 матчах ФНЛ-2 и забил четыре гола.

«Сочи» по итогам сезона-2021/2022 занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». Новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги стартует 15 июля. В первом туре чемпионата России сезона-2022/2023 «Сочи» сыграет с московским клубом «Торпедо».