«Сочи» подписал контракт с хавбеком Кириллом Ушатовым на три года
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Полузащитник Кирилл Ушатов подписал трёхлетний контракт с «Сочи». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В подписании Ушатова был заинтересован лично главный тренер команды Вадим Гаранин. Ушатов подписал контракт ещё до субботней игры с «Зенитом», в которой полузащитник принял участие.
В минувшем сезоне Ушатов выступал за «Тверь». Футболист принял участие в 26 матчах ФНЛ-2 и забил четыре гола.
«Сочи» по итогам сезона-2021/2022 занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». Новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги стартует 15 июля. В первом туре чемпионата России сезона-2022/2023 «Сочи» сыграет с московским клубом «Торпедо».
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