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Нападающий «Эвертона» Ришарлисон согласовал условия контракта с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон согласовал условия контракта с «Тоттенхэмом»
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Бразильский нападающий «Эвертона» Ришарлисон близок к переходу в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Sky Sports.

Лондонский «Тоттенхэм» рассчитывает заключить сделку в течение ближайших суток, а близкие к переговорам источники информируют, что между клубами уже достигнуто принципиальное соглашение. В свою очередь «Эвертон» находится под давлением в связи с тем, что в полночь пятницы у клуба заканчивается финансовый год. Продажа Ришарлисона поможет «ирискам» выйти на соответствие правилам прибыльности и устойчивого развития.

Известный инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере» добавляет, что представителями Ришарлисона и «Тоттенхэмом» уже согласованы условия личного контракта футболиста, и теперь стороны ожидают формальностей в виде завершения сделки с «Эвертоном».

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