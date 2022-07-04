Самсонов рассказал об эмоциях от возвращения «Торпедо» в РПЛ

Вице-капитан «Торпедо» Артём Самсонов прокомментировал возвращение команды в РПЛ. Автозаводцы вернулись в элитный дивизион через семь лет после вылета. Самсонов признался, что до сих пор впечатлён возвращением команды.



«Какие испытываю эмоции? Они до сих пор со мной. Вроде чувствуешь, что «Торпедо» вернулось в высший дивизион, но сверхэмоции появятся, когда мы выйдем на поле в первом туре против «Сочи». После этого мы поймём, что вообще происходит. Конечно, есть большая радость за клуб, а мне вдвойне приятно, так как я начинал в «Торпедо» и вывел команду в РПЛ», — цитирует Самсонова «РБ Спорт».



Напомним, «Торпедо» по итогам сезона-2021/2022 заняло первое место в турнирной таблице ФНЛ (теперь — Первая лига) и напрямую вышло в РПЛ.

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