Курбан Бердыев: Нобоа — это компьютер

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев, который в настоящее время возглавляет иранский клуб «Трактор», поделился мнением о полузащитнике Кристиане Нобоа. Бердыев высоко оценил 37-летнего эквадорца.



«Нобоа – это компьютер. Он настолько всё знает. Я смотрю в чемпионате России только матчи «Сочи», потому что от тройки Юсупов, Цаллагов и Нобоа получаю удовольствие», — сказал Бердыев на YouTube-канале «Коммент. Шоу».



В минувшем сезоне Нобоа был признан лучшим игроком по версии РФС. В составе «Сочи» он завоевал серебряные медали чемпионата России.



Сам эквадорец признавался, что может перейти в ЦСКА. Московский клуб по окончании сезона возглавил Владимир Федотов, который работал с «Сочи».

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