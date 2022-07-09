Клуб АПЛ, чьего футболиста подозревают в изнасиловании, знал об этом, позволяя ему играть

Один из клубов английской Премьер-лиги, футболиста которого подозревают в изнасиловании, знал о подозрениях ещё в прошлом году, но не отстранял игрока от матчей, сообщает The Guardian.
По сведениям источника, о предполагаемом изнасиловании в лондонскую полицию сообщили в августе прошлого года. В марте полиция начала расследование этого и ещё одного предполагаемого изнасилования игроком той же женщины, о котором она сообщила в феврале. Этот факт не мешал футболисту выступать за основной состав своего клуба, так как никаких санкций и ограничений на игрока наложено не было.
На данный момент расследования указанных фактов продолжаются компетентными органами.
Напомним, 4 июля некий игрок был арестован в северной части Лондона по подозрению в изнасиловании девушки. Сообщалось, что речь идёт о всемирно известном футболисте, который должен принять участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Имя футболиста до сих пор не разглашается.
Самые результативные клубы в АПЛ.
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