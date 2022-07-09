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«Уже вижу, кто в очередной раз станет чемпионом». Кечинов — о победе «Зенита» в Суперкубке

«Уже вижу, кто в очередной раз станет чемпионом». Кечинов — о победе «Зенита» в Суперкубке
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о разгромной победе «Зенита» в матче с красно-белыми (4:0).

«Думал, будет более упорная борьба. Если я не думал, что «Спартак» обыграет «Зенит», то точно не думал, что с таким счётом уступит. До первого забитого мяча была равная игра. После пропущенного гола играла команда — «Зенит». «Зенит» был во всех компонентах сильнее «Спартака».

Этот матч можно считать провальным для «Спартака». Да, у тренера было не очень много времени, чтобы создать игровой рисунок. Но мы опять ничего не увидели. Даже нет наброска на какую-то комбинационную, созидательную игру. Как и при Ваноли, все уповается на индивидуальные действия отдельных футболистов.

Я уже вижу, кто в очередной раз станет чемпионом. Не вижу, кто может составить конкуренцию «Зениту». Я смотрел матч с ЦСКА и сейчас посмотрел матч — могу с уверенностью сказать, что «Зенит» станет чемпионом», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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