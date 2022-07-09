Гендиректор «Спартака»: мы никогда не заявляли о бойкоте Суперкубка. Кто это придумал?

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о разгромном поражении красно-белых в матче за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:4). Функционер отметил, что московская команда никогда не заявляла о возможном бойкоте Суперкубка, хотя об этом писали СМИ, а также были намёки на это и из самого клуба.

«Это игра. Мы всегда должны играть. Мы никогда не заявляли о бойкоте. Кто придумал эту историю? Мы не придумали. Приехали — играли. Да, проиграли, но ничего страшного. Первые 20 минут вселили надежду? Всю игру провели неплохо. Однако в какой-то момент игроки «Зенита» поймали кураж, а мы дали эту возможность, поэтому и проиграли», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.