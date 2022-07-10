Ведущие клубы Европы отказываются подписывать не привитых от коронавируса игроков из АПЛ

Ведущие европейские клубы не хотят заключать контракты с футболистами из английской Премьер-лиги, которые не были вакцинированы от коронавирусной инфекции, сообщает The Telegraph.
По информации источника, причиной является потенциальный всплеск заболеваемости в будущем. Клубы незамедлительно прерывают переговоры, как только узнают, что интересующий их игрок не был привит. Отмечается, что некоторые команды готовы сделать исключение в определённых случаях, однако понимают, что это увеличивает риск роста заболеваемости в команде. Согласно протоколу в случае новой вспышки коронавируса в Европе непривитые футболисты не смогут ездить с командой на матчи и покидать расположение клуба во время перерывов в середине сезона.
Ранее футболисты «Челси» Рубен Лофтус-Чик и Н'Голо Канте не смогли принять участие в предсезонном туре клуба в США из-за отсутствия вакцины. В США вакцинация является обязательной для всех посетителей страны, не являющихся её гражданами.
- 10 июля 2022
-
12:47
-
12:44
-
12:37
-
12:25
-
12:20
-
12:18
-
12:09
-
12:05
-
11:59
-
11:59
-
11:51
-
11:46
-
11:41
-
11:33
-
11:29
-
11:24
-
11:21
-
11:11
-
11:02
-
10:57
-
10:50
-
10:35
-
10:20
-
10:18
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:30
-
09:25
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:00
-
07:37
-
07:19