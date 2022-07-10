Ведущие клубы Европы отказываются подписывать не привитых от коронавируса игроков из АПЛ

Ведущие европейские клубы не хотят заключать контракты с футболистами из английской Премьер-лиги, которые не были вакцинированы от коронавирусной инфекции, сообщает The Telegraph.



По информации источника, причиной является потенциальный всплеск заболеваемости в будущем. Клубы незамедлительно прерывают переговоры, как только узнают, что интересующий их игрок не был привит. Отмечается, что некоторые команды готовы сделать исключение в определённых случаях, однако понимают, что это увеличивает риск роста заболеваемости в команде. Согласно протоколу в случае новой вспышки коронавируса в Европе непривитые футболисты не смогут ездить с командой на матчи и покидать расположение клуба во время перерывов в середине сезона.



Ранее футболисты «Челси» Рубен Лофтус-Чик и Н'Голо Канте не смогли принять участие в предсезонном туре клуба в США из-за отсутствия вакцины. В США вакцинация является обязательной для всех посетителей страны, не являющихся её гражданами.

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