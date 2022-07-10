Газзаев — о Суперкубке: у «Спартака» каждый год новый тренер — сериал продолжается

Бывший главный тренер ЦСКА и «Алании», депутат Государственной Думы Валерий Газзаев подвёл итоги Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
«Я считаю, что «Спартак» оставил очень печальное впечатление в матче за Суперкубок. Каждый год новый тренер — сериал продолжается. Сложно сказать, как команда выступит в чемпионате — особенно по вчерашней игре», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Вчера, 9 июля, «Зенит» разгромил «Спартак» в матче за Суперкубок России. Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу сине-бело-голубых.
Напомним, «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» выиграл Кубок страны, победив в финале «Динамо» (2:1).
«Зенит» выиграл Суперкубок России. Главные новости дня:
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