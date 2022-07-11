В «Локомотиве» сообщили, что у «Ростова» есть право выкупа Сильянова после аренды

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что у «Ростова» есть право выкупа защитника Александра Сильянова.
«Что касается аренд Сильянова и Рыбчинского, в клубе приняли решение, что для развития футболистам нужно играть больше. Правда ли, что у «Ростова» есть право выкупа Сильянова? Да. Почему? Если клуб воспользуется своим правом выкупа, то это будет выгодно для «Локомотива», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Напомним, Сильянов с января текущего года выступает на правах аренды за «Ростов». Арендное соглашение жёлто-синих с «Локомотивом» по 21-летнему футболисту рассчитано до конца сезона-2022/2023. Контракт защитника с железнодорожниками рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.
- 11 июля 2022
-
01:00
-
00:53
-
00:42
-
00:39
-
00:37
-
00:37
-
00:31
-
00:31
-
00:25
-
00:22
-
00:17
-
00:17
-
00:13
-
00:06
-
00:04
- 10 июля 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:56
-
23:49
-
23:49
-
23:36
-
23:34
-
23:28
-
23:15
-
23:13
-
23:10
-
23:09
-
23:01
-
22:59
-
22:56
-
22:46
-
22:42
-
22:39
-
22:37
-
22:28