В «Локомотиве» сообщили, что у «Ростова» есть право выкупа Сильянова после аренды

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что у «Ростова» есть право выкупа защитника Александра Сильянова.

«Что касается аренд Сильянова и Рыбчинского, в клубе приняли решение, что для развития футболистам нужно играть больше. Правда ли, что у «Ростова» есть право выкупа Сильянова? Да. Почему? Если клуб воспользуется своим правом выкупа, то это будет выгодно для «Локомотива», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, Сильянов с января текущего года выступает на правах аренды за «Ростов». Арендное соглашение жёлто-синих с «Локомотивом» по 21-летнему футболисту рассчитано до конца сезона-2022/2023. Контракт защитника с железнодорожниками рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.