Юрий Сёмин предположил, кем может стать Борис Ротенберг после завершения карьеры

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин предположил, кем может стать экс-защитник железнодорожников Борис Ротенберг по завершении карьеры.

«Я считаю, что Ротенберг может быть хорошим спортивным функционером в любой должности. Таких преданных людей, знающих свою профессию, у нас не очень много, поэтому, думаю, он найдёт свою работу», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 1 июня «Локомотив» объявил об уходе Бориса Ротенберга. За «Локо» защитник выступал с 2016 года. За это время он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, заработав две жёлтые карточки.

В составе красно-зелёных Борис стал обладателем пяти титулов: он чемпион России сезона-2017/2018, трёхкратный победитель Кубка России (в сезонах 2016/2017, 2018/2019 и 2020/2021) и обладатель Суперкубка России — 2019. Ранее Ротенберг также играл за московское «Динамо», «Ростов» и «Химки».