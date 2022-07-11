Юрий Сёмин предположил, кем может стать Борис Ротенберг после завершения карьеры

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин предположил, кем может стать экс-защитник железнодорожников Борис Ротенберг по завершении карьеры.
«Я считаю, что Ротенберг может быть хорошим спортивным функционером в любой должности. Таких преданных людей, знающих свою профессию, у нас не очень много, поэтому, думаю, он найдёт свою работу», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, 1 июня «Локомотив» объявил об уходе Бориса Ротенберга. За «Локо» защитник выступал с 2016 года. За это время он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, заработав две жёлтые карточки.
В составе красно-зелёных Борис стал обладателем пяти титулов: он чемпион России сезона-2017/2018, трёхкратный победитель Кубка России (в сезонах 2016/2017, 2018/2019 и 2020/2021) и обладатель Суперкубка России — 2019. Ранее Ротенберг также играл за московское «Динамо», «Ростов» и «Химки».
- 11 июля 2022
-
11:42
-
11:41
-
11:31
-
11:07
-
10:56
-
10:55
-
10:53
-
10:34
-
10:29
-
10:22
-
10:08
-
10:05
-
10:03
-
10:00
-
09:52
-
09:48
-
09:44
-
09:30
-
09:16
-
09:00
-
08:47
-
08:30
-
08:30
-
08:02
-
08:00
-
07:57
-
07:50
-
07:41
-
07:27
-
07:17
-
06:59
-
06:47
-
06:45
-
06:37
-
06:33