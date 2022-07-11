«Чертаново» обыграло «Енисей» в рамках женской Суперлиги

Сегодня, 11 июля, в рамках 16-го тура женской Суперлиги по футболу на стадионе «Арена Енисей» в Красноярске встречались «Енисей» и «Чертаново». Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 2:1.

Счёт в матче на 18-й минуте открыли гости: Кира Петухова отличилась с передачи Алёны Рукиной. В начале второго тайма Петухова оформила дубль, увеличив преимущество своей команды. На 87-й минуте единственный мяч «Енисея» забила Валентина Жукова.

«Чертаново» в 14 матчах набрало 11 очков и занимает в турнирной таблице девятое место из 10 участников. «Енисей» с 15 очками в 13 матчах остался на пятой позиции. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», который в 14 матчах заработал 36 очков.