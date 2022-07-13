Родри: в раздевалке «Манчестер Сити» много громких имён, но я могу быть одним из лидеров

Продливший контракт с английским «Манчестер Сити» до 2027 года полузащитник Родри поделился мнением о своём прошлом и будущем в клубе.



«Исхожу из того, что не сбавлю уровень, который демонстрировал последние три года, и чувствую, что могу стать ещё лучше. Клуб, наверное, думает так же, поэтому мы пришли к соглашению – я остаюсь. Для меня нет места лучше, чем здесь. У меня отличная связь с Гвардиолой. Он играл на моей позиции и понимает всё, что происходит в моей голове, каждый момент. Я вспоминаю первый год, когда он помогал мне адаптироваться, но в последние полтора сезона Пеп предоставил мне возможность проявлять больше индивидуальности, создавать собственные механизмы на поле, брать больше ответственности. Мне только 26 лет, до выхода на пенсию ещё далеко, хотя с каждым годом ты становишься всё опытнее. В нашей раздевалке много громких имён, но я чувствую, что могу быть одним из лидеров. Подталкивать себя и каждого игрока рядом становиться лучше – это единственный способ добиться успеха», – цитирует Родри официальный сайт «Манчестер Сити».



Родри пришёл в «Сити» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. С того момента он провёл за манчестерский клуб 151 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и завоевал с командой пять трофеев.

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